Подмосковье 22 мая 2023, 16:52 Умные камеры помогли выявить почти 5 тысяч недочетов по уборке в Подмосковье за неделю ГУСТ

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Умные камеры помогают ГУСТ Подмосковья следить за чистотой дворовых и общественных пространств. Только за неделю нейросети выявили почти пять тысяч дефектов в содержании территорий.

«На прошедшей неделе наши автоматизированные комплексы с интеллектуальной системой посетили девять городских округов: Балашиху, Серпухов, Домодедово, Красногорск, Ленинский округ, Мытищи, Одинцово, Коломну, Химки», — сообщила руководитель Главного управления содержания территорий в ранге министра Светлана Аипова.

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По ее словам, больше всего недочетов выявили в Балашихе, Домодедове, Мытищах, Красногорске, Коломне и Серпухове. Основные дефекты — стертая дорожная разметка, повреждение асфальтового покрытия, ямы во дворах и наличие мелкого мусора. Все замечания зафиксированы на платформе СКПДИ и переданы ответственным лицам в работу на устранение.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал глав округов обратить пристальное внимание на ремонт дорог.

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