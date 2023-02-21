Подмосковье 21 февраля 2023, 13:49 Умные камеры помогли выявить почти 3 тысячи нарушений чистоты и порядка в Подмосковье за неделю

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Искусственный интеллект помогает сотрудникам главного управления содержания территорий Подмосковья контролировать чистоту и порядок в городских округах. С помощью умных камер за неделю в регионе было выявлено более 2,7 тысячи нарушений.

Камеры с искусственным интеллектом патрулируют городские округа Подмосковья и контролируют их чистоту. При обнаружении нарушений система видеофиксации автоматически распознает дефекты и передает данные о дефектах коммунальным службам. На прошлой неделе шесть автомобилей с искусственным интеллектом проводили инспекции в Балашихе, Волоколамске, Домодедове, Красногорске, Ленинском округе, Мытищах, Одинцове и Химках.

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«Наибольшее количество нарушений в содержании территорий было зафиксировано в Балашихе — 876 дефектов. На втором месте Одинцово — мы получили информацию о 601 замечании, и 348 машины нашли в Мытищах», — сообщила руководитель главного управления содержания территорий в ранге министра Светлана Аипова.

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Министр также подчеркнула, что большая часть замечаний относилась к качеству уборки снега и наледи. Подобных замечаний было сделано более 2,1 тысячи.

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