Подмосковье 18 сентября 2023, 17:29 Умные камеры помогли выявить почти 1,8 тысячи дефектов чистоты в Подмосковье за неделю ГУСТ МО

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Шесть мобильных комплексов с нейросетевыми камерами помогают инспекторам ГУСТ следить за чистотой в Подмосковье. За неделю устройства зафиксировали 1794 дефекта в содержании территорий.

Устройства автоматически фиксируют нарушения в программе, откуда они поступают в работу коммунальным службам. На прошлой неделе автомобили с камерами проверили состояние территорий в 25 городских округах Подмосковья. Обнаружили почти 1,8 тысячи дефектов.

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«Больше всего недочетов попало в объективы нейросетевых камер в пяти городских округах. Это Солнечногорск — 157 нарушений, Люберцы — 134, Балашиха — 88, Кашира — 86 и Одинцово — 74. Коллегам необходимо пересмотреть подход к организации чистоты и обеспечить оперативное устранение нарушений», — отметила руководитель Главного управления содержания территорий Светлана Аипова.

Самыми частыми замечаниями стали грязные опоры освещения, переполненные контейнеры для сбора мусора, вандальные надписи и изображения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил повысить контроль за мусором на дорогах региона.

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