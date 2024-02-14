Подмосковье 14 февраля 2024, 16:43 Умные камеры помогли выявить около 400 дефектов чистоты в Подмосковье с начала февраля Камера «Безопасный регион» До — После / ГУСТ МО

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Камеры системы «Безопасный регион» выявили около 400 дефектов в содержании общественных пространств в Подмосковье с начала февраля. Многие из них касались плохой уборки снега и мусора.

Как рассказала глава ГУСТ Светлана Аипова, при помощи камер инспекторы могут выбрать любой адрес и оценить состояние территории. Все замечания направляют ответственным сотрудникам и устраняют в установленные сроки.

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«С начала февраля было устранено около 400 нарушений, выявленных через камеры. Так, в Химках в доме № 2 на Ленинском проспекте очистили от снега и наледи входные группы. Аналогичные работы провели в Кубинке-10, дома 7-10. В микрорайоне Заречье в Егорьевске убрали навалы мусора. Удалили 22 вандальные надписи — в Солнечногорске на улице Юности, в Лыткарино на улице Комсомольская», — сказала она.

Светлана Аипова добавила, что в случае, если коммунальные службы не устранили замечание вовремя, то организация получает штраф. С начала месяца их общая сумма составила 95 тысяч рублей.

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