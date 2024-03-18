Подмосковье 18 марта 2024, 17:50 Умные камеры помогли выявить 96 водителей без разрешений на перевозку мусора в Подмосковье с начала весны ГУСТ МО

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Умные камеры помогли выявить 96 нарушителей перевозки отходов в Подмосковье с начала весны. Сумма сформированных штрафов превысила 15 миллионов рублей.

Как рассказала глава ГУСТ Светлана Аипова, камеры с искусственным интеллектом помогают фиксировать нарушителей, а также формировать штрафы в упрощенном режиме.

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«В упрощенном режиме для всех нарушителей были сформированы административные постановления, сумма штрафов с начала марта достигла 15 миллионов 643 тысяч рублей. Большая их часть пришлась на перевозчиков из Дмитровского городского округа — пополнить бюджет им придется на 11 миллионов 850 тысяч рублей», — сказала она.

В ведомстве добавили, что с начала месяца в Дситрове выявили 48 таких водителей.

Сумма штрафа за незаконную перевозку отходов в Подмосковье составляет от трех до 200 тысяч рублей.

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