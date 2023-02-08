Подмосковье 08 февраля 2023, 09:17 Умные камеры помогли выявить 9 нарушителей правил перевозки мусора в Подмосковье с начала февраля

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Система автоматизированного контроля перемещения транспорта заработала в Подмосковье в тестовом режиме. С 16 января она выявила 19 нарушителей, среди которых грузовики со строительными отходами. Об этом сообщили в Главном управлении содержания территорий.

По словам главы ведомства Светланы Аиповой, большинство нарушителей выявили в Одинцове. Там оштрафовали семь автомобилей на сумму 312 тысяч рублей. Еще на 203 тысячи рублей наказали три автомобиля в Химках.

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«Отмечу, что наказание рублем за такое правонарушение достаточно внушительное: гражданам придется заплатить от трех до пяти тысяч рублей, индивидуальным предпринимателям — от 10 до 40 тысяч рублей; должностным лицам — от 15 до 30 тысяч рублей; юридическим — от 100 до 250 тысяч рублей», — добавила она.

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Глава министерства отметила, что система показала хорошую работу, но в будущем ведомство продолжит проводить рейды совместно с Минэкологии Подмосковья.

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