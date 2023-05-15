Подмосковье 15 мая 2023, 16:53 Умные камеры помогли выявить 1,5 тысячи недочетов по уборке в Подмосковье за три дня Снимок с нейросетевой камеры / ГУСТ

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Нейросеть выявила около 1,5 тысячи дефектов в содержании территорий в Подмосковье за три дня. Об этом сообщили в ГУСТ Московской области.

С сентября 2022 года в Главном управлении содержания территорий используют нейросетевые камеры для фиксации нарушений чистоты в общественных и дворовых пространствах региона.

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«Мобильные комплексы успели побывать в девяти муниципалитетах на предыдущей сокращенной неделе. В частности, мониторинг проводился в Балашихе, Дзержинском, Домодедове, Красногорске, Ленинском городском округе, Одинцове, Мытищах, Реутове и Химках», — сообщила руководитель Главного управления содержания территорий в ранге министра Светлана Аипова.

По ее словам, большая часть замечаний касалась повреждения покрытия внутриквартальных и внутридворовых проездов, отсутствия необходимой дорожной разметки, мелкого мусора и граффити. Все данные, полученные с камер, верифицируют инспекторы, чтобы работа нейросети была максимально корректной.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что большая рекультивация — восстановление поврежденных земель и ресурсов — бывших мусорных полигонов в Серпухове и Волоколамске закончится в 2023–2024 годах.

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