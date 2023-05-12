12 мая 2023, 12:14
Умные камеры помогли устранить почти 300 точек незаконной торговли в Подмосковье
Более 160 умных камер начали отслеживать места незаконной торговли в Подмосковье. Новую технологию запустило Министерство сельского хозяйства и продовольствия.
«Проект позволит легализовать или ликвидировать уличную торговлю, снизить риск возможности продаж некачественного и небезопасного товара», — объяснил заместитель председателя правительства Московской области Георгий Филимонов.
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Сейчас искусственный интеллект выявляет незаконную продажу с земли, лотков или машин с точностью до 93%. В будущем устройства научат делать это еще более точно. Камеры уже помогли обнаружить и ликвидировать 294 нарушения в разных городских округах.
Система дорабатывается. В будущем следить за несанкционированной торговлей начнут еще больше камер, а видеофиксация будет проводиться чаще.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев попросил жителей пройти опрос и озвучить пожелания перед традиционным обращением в конце мая.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Сельское хозяйство
Искусственный интеллект
Торговля
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