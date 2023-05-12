Подмосковье 12 мая 2023, 12:14 Умные камеры помогли устранить почти 300 точек незаконной торговли в Подмосковье Источник фото: пресс-служба Минсельхозпрод МО

Читать 360tv в

Более 160 умных камер начали отслеживать места незаконной торговли в Подмосковье. Новую технологию запустило Министерство сельского хозяйства и продовольствия.

«Проект позволит легализовать или ликвидировать уличную торговлю, снизить риск возможности продаж некачественного и небезопасного товара», — объяснил заместитель председателя правительства Московской области Георгий Филимонов.

Реклама

Сейчас искусственный интеллект выявляет незаконную продажу с земли, лотков или машин с точностью до 93%. В будущем устройства научат делать это еще более точно. Камеры уже помогли обнаружить и ликвидировать 294 нарушения в разных городских округах.

Система дорабатывается. В будущем следить за несанкционированной торговлей начнут еще больше камер, а видеофиксация будет проводиться чаще.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев попросил жителей пройти опрос и озвучить пожелания перед традиционным обращением в конце мая.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».