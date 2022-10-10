Умные камеры обнаружили свыше тысячи нарушений чистоты в Подмосковье за два дня | 360°

Подмосковье 10 октября 2022, 18:40 Поделиться Telegram

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Viber Умные камеры обнаружили свыше тысячи нарушений чистоты в Подмосковье за два дня

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Автомобили с умными камерами проверили чистоту и порядок в 12 округах Подмосковья за два дня. Они зафиксировали 1231 нарушение, рассказали в Главном управлении содержания территорий.

Камеры в автомобилях ГУСТ оборудованы искусственным интеллектом, который способен распознавать нарушения на скорости до 80 километров в час. Данные направляются напрямую в ответственные организации.

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Среди округов, в которых проводились рейды, лидером по нарушениям стал Богородский, рассказала глава ведомства Светлана Аипова. Там выявили свыше 200 дефектов, среди которых наличие граффити и повреждение бордюров. Еще 183 нарушения обнаружили в Подольске, 152 в Павловском Посаде и 136 в Солнечногорске.

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Глава ГУСТ добавила, то системы самообучается, поэтому за время ее работы точность повысилась до 87%.

Ранее зампред правительства Анна Кротова доложила губернатору Андрею Воробьеву о 90% готовности техники региона к снегопаду. Полностью все городские округа Московской области будут готовы встретить зиму к началу декабря.

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