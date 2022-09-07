Умные камеры начнут выявлять дефекты и нарушения во дворах Подмосковья | 360°

Подмосковье 07 сентября 2022, 10:19 Поделиться Telegram

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Viber Умные камеры начнут выявлять дефекты и нарушения во дворах Подмосковья

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Искусственный интеллект поможет находить и быстро устранять более 70 видов нарушений во дворах и общественных территориях в Подмосковье. Главное управление содержания территорий региона внедряет систему умных камер.

Устройства видеофиксации будут установлены на автомобилях, которые начнут ездить по городу и снимать нарушения.

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«Сотрудники физически не могут оказаться во всех объектах одновременно, поэтому такой формат мониторинга увеличит количество инспектируемых территорий за день, уменьшит человеческий фактор и оптимизирует время», — отметила руководитель Главного управления содержания территорий Московской области в ранге министра Светлана Аипова.

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Машина начнет перемещаться от объекта к объекту, а умные камеры без усилий распознают более 70 видов нарушений. Среди них граффити, грязные фонари, переполненные контейнеры и урны, ямы на дорогах и многое другое. Все эти моменты будут автоматически направляться в мобильную систему, где их сразу будут получать ответственные организации.

Интеллектуальная система распознавания нарушений уже тестировалась ГУСТ в апреле этого года и хорошо себя показала. Автомобиль с камерами проехал 330 километров и выявил 176 нарушений различных категорий.

Недавно губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что существует большой запрос от жителей на благоустройство. Люди ждут, что их города, дворы и парки станут лучше, и новая система умных камер должна способствовать этому.

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