Подмосковье 13 сентября 2023, 18:45 Умные камеры ГУСТ зафиксировали более 130 тысяч дефектов в Подмосковье за год ГУСТ

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Год назад в Московской области заработали шесть автомобилей ГУСТ, оснащенных камерами искусственного интеллекта. За это время они зафиксировали более 131 тысячи дефектов. Зимой машины обращали пристальное внимание на снежные навалы, летом — на стертую дорожную разметку.

«ИИ в течение месяца способен неоднократно мониторить территории городских округов Московской области, что способствовало увеличению скорости инспектирования в 18 раз, а также помог снизить количество повторных замечаний на 60%», — рассказала руководитель Главного управления содержания территорий в ранге министра Светлана Аипова.

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Она также отметила, что до конца года в регионе закупят еще шесть комплексов.

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