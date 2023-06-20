Подмосковье 20 июня 2023, 19:03 Умные камеры ГУСТ выявили свыше 900 нарушений в содержании территорий в Подмосковье за сутки ГУСТ МО

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За сутки видеокамеры с искусственным интеллектом зафиксировали 922 дефекта в содержании территорий в Подмосковье. Об этом сообщили в ГУСТ Московской области.

Инспектирование территорий с помощью видеокамер позволяет охватить больше локаций. Так, за один день в Домодедове зафиксировали 529 дефектов, а в Красногорске — 252.

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«Есть над чем поработать и в Балашихе, где мобильные комплексы выявили 51 нарушение. В Химках и Одинцове коллегам необходимо тщательнее следить за состоянием асфальтового покрытия во дворах и внутриквартальных проездах», — сообщила руководитель Главного управления содержания территорий в ранге министра Светлана Аипова.

Самыми частыми недочетами за указанный период стали: грязные опоры освещения, отсутствие или повреждение бортового камня, а также невывезенный мусор на контейнерных площадках. По словам министра, за нарушения, выявленные нейросетью, ответственные организации получат штрафы.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал об открытии 180 парков после благоустройства в 2023 году.

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