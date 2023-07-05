Подмосковье 05 июля 2023, 10:40 Умные камеры ГУСТ выявили свыше 70 тысяч дефектов по уборке в Подмосковье за полгода ГУСТ МО

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Шесть мобильных комплексов, оснащенных нейросетевыми камерами, помогают инспекторам ГУСТ следить за чистотой и порядком в Подмосковье. За первые полгода умные устройства зафиксировали 70,4 тысячи дефектов в содержании дворов и улиц.

«Большая часть нарушений попала в объективы камер в Домодедове, Химках, Одинцове, Красногорске, Мытищах и Балашихе. Самым распространенным замечанием оказалась стертая дорожная разметка — в работу направили 26 тысяч случаев», — рассказала руководитель Главного управления содержания территорий Светлана Аипова.

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Ямы на дорогах умные камеры фиксировали 17,2 тысячи раз, ненормативное состояние контейнерных площадок — 9,3 тысячи раз.

Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал уделить повышенное внимание уборке дорог в Подмосковье летом.

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