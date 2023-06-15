Подмосковье 15 июня 2023, 00:30 Умные камеры ГУСТ выявили почти 7 тысяч недочетов в содержании территорий в Подмосковье в июне ГУСТ МО

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Системы фотофиксации Главного управления содержания территорий Московской области выявили 6872 нарушения порядка в общественных пространствах региона. Мобильные комплексы с установленными умными камерами патрулируют в городских округах, выявленные недочеты автоматически попадают в систему АИС МДП на базе Системы контроля и планирования работ в сфере дорожной инфраструктуры (СКПДИ).

По словам главы надзорного ведомства в ранге министра Светланы Аиповой, наибольшее количество нарушений в содержании территорий патрульные комплексы зафиксировали в Домодедове, Химках и Балашихе. Частыми проблемами являются стертые дорожные разметки и повреждения асфальта во дворах.

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«С началом лета и сезона дачного отдыха стоит уделить особое внимание содержанию контейнерных площадок, а также фасадам зданий и сооружений, своевременно устраняя вандальные изображения», — отметила Аипова.

Также министр добавила, что ответственным организациям необходимо самостоятельно выявлять и устранять замечания. В ином случае нарушители будут привлекаться к административной ответственности.

На данный момент Подмосковье входит в число лидеров России по темпам мусорной реформы. Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе модернизировали еще 200 предприятий для улучшения экологии.

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