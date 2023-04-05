Подмосковье 05 апреля 2023, 11:16 Предоставление статуса многодетной семьи упростили на «Госуслугах» Подмосковья

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Сервис предпроверки заработал еще для четырех госуслуг регионального портала. Благодаря этому можно быстрее заполнить заявление на получение статуса многодетной семьи.

Как рассказали в Мингосуправления, сервис также заработал при оформлении компенсации на оплату ЖКУ, соцкарты и выплаты на обучающегося.

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«Мы стараемся сделать получение услуг более удобным и быстрым, чтобы у жителей оставалось больше времени на семью. Теперь при оформлении компенсации на оплату ЖКУ, соцкарты жителя Подмосковья или выплаты на обучающегося больше не надо вручную вводить данные удостоверения многодетной семьи. Информация будет проверяться автоматически», - сказала она.

Сервис сможет проверять наличие активного статуса многодетной семьи и сообщать о дате его окончания. Кроме того, он сообщит о необходимости получит или продлить льготный статус для получения компенсации за ЖКУ.

«Также предпроверка теперь будет осуществляться и при оформлении статуса многодетной семьи. Это позволит уменьшить количество отказов в предоставлении услуги», - добавила глава министерства.

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