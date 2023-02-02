Подмосковье 02 февраля 2023, 14:19 Автомобили с умными камерами выявили свыше 8 тысяч нарушений чистоты и порядка в Подмосковье с начала года

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Автомобили Главного управления содержания территорий Подмосковья, оснащенные камерами с искусственным интеллектом, выявили свыше восьми тысяч нарушений чистоты и порядка в Подмосковье за январь. Они начали патрулировать города в прошлом году.

По словам главы ведомства Светланы Аиповой, шесть умных автомобилей проверяли содержание общественных пространство в 16 городских округах в январе. Они оценили чистоту Балашихи, Дубны, Коломны, Красногорска, Краснознаменска, Ленинского округа, Лобни, Луховиц, Мытищ, Одинцова, Пущина, Серпухова, Солнечногорска, Химок, Домодедова и Реутова.

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«За месяц мобильные комплексы зафиксировали 8521 дефект в содержании территорий Подмосковья. Больше всего нарушений обнаружено в следующих городских округах: Красногорск — 1318 дефектов, Мытищи — 1066 дефектов», — сказала она.

Светлана Аипова добавила, что большинство замечаний касались уборки снега. Это 8090 нарушений. Информацию обо всех недочетах направили ответственным организациям.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе необходимо повысить качество услуг ЖКХ.

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