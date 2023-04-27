Подмосковье 27 апреля 2023, 18:32 Умную теплицу на дистанционном управлении создадут в Подмосковье Ученики ЦМИТ «Роболатория» создадут теплицу на дистанционном управлении

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В этом году ЦМИТ «Роболатория» исполняется пять лет. Ученики центра намерены создать умную теплицу, которая объединит аграрную сферу и робототехнику. Об этом в эфире «Область перемен» сообщил руководитель «Роболатории» Дмитрий Мартынов. Другие гости программы — Екатерина Немцова и Алена Бондаренко — рассказали о волонтерском движении в регионе и об опасности поллиноза.

Дистанционное управление теплицей

Ученики Центра инновационного молодежного творчества «Роболатория» создадут умную теплицу. Ей можно будет управлять дистанционно. Проект будет воплощен в жизнь в рамках курса «Школа молодого инженера», а уже скоро ребята примут участие в фестивале робототехники и технологий «Робосити».

«Умная теплица — потрясающая вещь, которая позволяет объединить сразу две не связанные друг с другом сферы — робототехнику и аграрную сферу. Наша теплица почти не нуждается в человеке — ребята делают так, что теплица почти все делает по программе за вас. Помидоры, конечно, подвязать не сможет, но такой задачи и нет», — заявил руководитель ЦМИТ «Роболатория» Дмитрий Мартынов.

Цель — помогать людям

В разгар пандемии в Подмосковье неравнодушные жители стали активно помогать врачам, пожилым людям и тем, кто нуждался в поддержке. Весной 2020 года всех добровольцев объединили в движение «Волонтеры Подмосковья». Активистов всячески поддерживают власти региона.

«Волонтеры в последние годы превратились в достаточно массовое движение, которое очень помогает в сегодняшней ситуации. Опыт объединил неравнодушных и научил оперативно помогать и решать вопросы и проблемы», — сообщила руководитель регионального ресурсного центра «Волонтеры Подмосковья» Подольска Екатерина Немцова.

Задачи со времен пандемии кардинально изменились, но цель осталась прежней — помогать людям. В каждом городском округе Московской области работает ресурсный центр добровольчества. Сейчас большинство сил брошено на помощь мобилизованным и их семьям.

Борьба с поллинозом

В этом году березы зацвели раньше обычного, что спровоцировало поллиноз у детей. Многие подмосковные растения несут опасность для аллергиков, так как на пыльцу растений организм отвечает соответствующей реакцией.

«Ежегодно число пациентов увеличивается в зависимости от сезона. У нас вообще сезонная профессия. Каждую весну у нас обостряется аллергический ринит и бронхиальная астма у детей, которые чувствительны к пыльце», — отметила аллерголог-иммунолог ГБУЗ МО «НИКИ детства Минздрава МО» Алена Бондаренко.

Жителям Подмосковья доступны методы диагностики поллиноза. Считается, что лечения этого заболевания нет, поэтому надо просто свести к минимуму контакты с аллергеном, принимать антигистаминные средства. Также хорошо помогает доступная по полису ОМС АСИТ-терапия.