Подмосковье 06 февраля 2024, 16:51 Умную систему освещения создадут в 2024 году в Химках Источник фото: Валерия Ерофеева

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В Химках приступили к установке и замене системы наружного освещения. Планируется заменить более двух тысяч старых светильников на современные светодиодные.

Работы по установке новых светильников стартовали с улицы Папанина в микрорайоне Сходня.

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По словам руководителя группы компаний «Светогор» Кирилла Зевахина, в Сходне уже установили около 360 светильников, а бригады электриков работают ежедневно.

«В микрорайоне будет установлено более 50 шкафов управления, от которых сигнал о работе системы освещения будет передаваться в центральный диспетчерский пункт, работающий на новейшем российском программном обеспечении. Система освещения в Химках действительно технически устарела. Это уникальная возможность за короткий промежуток времени целиком изменить всю систему, а не заниматься локальной заменой светильников», — заявил Зевахин.

Цель обновления электросетей — создать умную систему управления светом. Так, работу уличного освещения будет контролировать единый ситуационный центр, что позволит в реальном времени отслеживать ситуацию на улицах и оперативно реагировать на внештатные отключения света.

Работы по модернизации системы освещения также начались в микрорайоне Левобережный. Здесь специалисты заменят более 2500 светильников.

Всего в Химках установят почти 18 тысяч энергоэффективных светильников и создадут более 260 пунктов питания. Работы планируют завершить к сентябрю 2024 года.

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