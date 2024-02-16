Подмосковье 16 февраля 2024, 10:32 Умную систему мониторинга наружного освещения запустили в Подмосковье Медиасток.рф

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Автоматизированную систему мониторинга уличного освещения запустили в Подмосковье. Она поможет выявлять аварийные ситуации и контролировать уровень потребления электричества.

Как рассказала глава Мингосуправления Подмосковья Надежда Куртяник, сейчас система контролирует более 17 тысяч светильников.

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«Пилотный проект запущен в городских округах, оснащенных автоматизированной системой управления наружным освещением. Сейчас в онлайн-режиме контролируется состояние более 17 тысяч светильников и более 800 линий наружного освещения в 10 муниципалитетах области», — сказала она.

Автоматизированная система удаленно регулирует работу уличных фонарей, может настраивать их яркость и время работы. Она также позволяет оперативно выявлять аварийные ситуации и отслеживать замену светильников.

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