Подмосковье 26 апреля 2023, 17:08 Умная платежка и финансовые гарантии. Как единый расчетный центр изменил ЖКХ в Подмосковье Единый расчетный центр Подмосковья отметит 10-летие в июне

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В июне единый расчетный центр Подмосковья отмечает юбилей. За 10 лет работы МосОблЕИРЦ значительно упростил оплату коммунальных услуг для жителей. Об этом в эфире «Область перемен» сообщил генеральный директор компании Олег Савельев. Другой гость программы — заместитель директора ГБУЗ МО МОНИКИ имени Владимирского Татьяна Чернявская — рассказала о проведении дня открытых дверей в институте.

Один счет за все услуги

Создание расчетного центра 10 лет назад многое дало не только жителям Подмосковья, но и отрасли в целом. Так, при поддержке министерства ЖКХ Московской области в личном кабинете абонентов была создана функция «Умная платежка». Сервис позволяет ознакомиться с тарифами, нормативами, правилами и формулами начислений. «Умная платежка» помогает также разобраться, сколько придется заплатить за коммунальные услуги в зависимости от площади квартиры и количества зарегистрированных там человек.

«Что изменилось для жителей с созданием единого расчетного центра? Мы все забыли про отключения от услуг за неуплату, правда? Помните, раньше случались такие истории: жителям, которые исправно платили по счетам, вдруг отключали свет, газ, горячую воду, потому что перед поставщиком образовался огромный долг. Так вот, мы — гарант финансового порядка в отрасли, гарант того, что деньги, которые люди внесли за коммуналку, поступят в срок и в полном объеме всем поставщикам», — заявил генеральный директор МосОблЕИРЦ Олег Савельев.

Он также подчеркнул, что абоненты получают единый платежный документ, а не множество квитанций с разными сроками оплат и реквизитами. Кроме того, в Московской области открыто около 200 офисов единого расчетного центра, где жителям помогут решить любые вопросы. Также услугами МосОблЕИРЦ можно воспользоваться онлайн — для этого работают дистанционные сервисы.

Подготовка медицинских кадров

В Московском областном научно­-исследовательском клиническом институте имени Владимирского 22 апреля прошел день открытых дверей. МОНИКИ — это это не только больница, но и крупное учреждение, которое стало лауреатом всероссийской премии в области медицинского образования.

«В институте мы традиционно обучаем и врачей, и ординаторов. Мы ждем новых молодых специалистов, которые придут к нам учиться уже с сентября этого года. Нас ждет большая приемная кампания. Мы будем рады видеть выпускников мединститутов, на них в первую очередь и была направлена наша встреча в рамках дня открытых дверей», — сказала заместитель директора ГБУЗ МО МОНИКИ имени Владимирского Татьяна Чернявская.

Подготовка медицинских кадров выстроена в Подмосковье достаточно профессионально. В регионе ведется обучение врачей по 50 специальностям, а власти Московской области дают возможность врачам совершенствоваться и расти в профессии.