Умная камера сможет выявлять нарушителей на ж/д станции Взлетная в Домодедове | 360°

Подмосковье 12 октября 2022, 16:51 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Умная камера сможет выявлять нарушителей на ж/д станции Взлетная в Домодедове

Читать 360tv в

Еще одна камера с функцией распознавания лиц появилась в Подмосковье. Ее установили на станции Взлетная в Домодедове. Она будет фиксировать нарушения правил перехода путей, рассказала зампред правительства Анна Кротова.

Как отметила Анна Кротова, камеры помогут повысить безопасность жителей. Их ранее установили в Раменском, Щелкове и Подольске. Благодаря этому удалось на 50% снизить количество нарушений.

Реклама

«В первую очередь камеры устанавливают на станциях, где пассажиры пренебрегают своей безопасностью — перебегают железнодорожные пути в неположенном месте, выламывают ограждения, спрыгивают с платформ», — отметила она.

Реклама

За время работы таких камер в Подмосковье зафиксировали 750 нарушителей, которые получили штрафы. Минтранс региона напоминает о важности соблюдения правил перехода путей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал коммунальщиков готовить технику к зиме. Он заявил, что снег не должен быть неожиданностью для коммунальных служб.

0 0 0 0 0 0