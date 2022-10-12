Умная камера сможет выявлять нарушителей на ж/д станции Взлетная в Домодедове | 360°

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Умная камера сможет выявлять нарушителей на ж/д станции Взлетная в Домодедове

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Еще одна камера с функцией распознавания лиц появилась в Подмосковье. Ее установили на станции Взлетная в Домодедове. Она будет фиксировать нарушения правил перехода путей, рассказала зампред правительства Анна Кротова.

Как отметила Анна Кротова, камеры помогут повысить безопасность жителей. Их ранее установили в Раменском, Щелкове и Подольске. Благодаря этому удалось на 50% снизить количество нарушений.

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«В первую очередь камеры устанавливают на станциях, где пассажиры пренебрегают своей безопасностью — перебегают железнодорожные пути в неположенном месте, выламывают ограждения, спрыгивают с платформ», — отметила она.

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За время работы таких камер в Подмосковье зафиксировали 750 нарушителей, которые получили штрафы. Минтранс региона напоминает о важности соблюдения правил перехода путей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал коммунальщиков готовить технику к зиме. Он заявил, что снег не должен быть неожиданностью для коммунальных служб.

Город Домодедово

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