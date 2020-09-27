Умер бывший глава Каширского района

Сегодня стало известно о смерти экс-главы Каширского района Евгения Пузрякова. Политик скончался на 79-м году жизни.

Пузряков занимал должность главы района на протяжении восьми лет, сообщает официальный сайт ведомства. Его избрали главой в 1999 году.

«Администрация городского округа Кашира приносит искренние соболезнования родным и близким. Вечная память!» — говорится в сообщении.

Известно, что Евгений Пузряков проходил срочную службу на Дальнем Востоке в войсках космической связи. После он окончил энергетический техникум. А затем 35 лет проработал в районном подразделении «Мосэнерго». Также политик в свое время стажировался в Германии и проходил переподготовку по менеджменту в энергетике.

Ранее стало известно о смерти депутата Госдумы от КПРФ Вахи Агаева. По предварительным данным, он скончался от последствий коронавирусной инфекции. Некоторое время политик находился в коме.