Умелец из Луховиц изготовил макет первого русского военного корабля «Орел»

Мастер из Луховиц Виктор Пивоваров к 350-летию Петра Первого и празднику, который пройдет 11 июня в селе Дединово, изготовил макет первого русского военного корабля «Орел».

На постройку макета ушло четыре месяца. Пивоваров признался, что работа далась ему нелегко, макет пришлось несколько раз переделывать.

«Я уже давно не делал корабли. Последний смастерил лет пять-шесть назад, и многое уже забылось. Например, челны я долблю уже 50 лет и хорошо знаю, где, что и как. А тут забываешь и приходится все вспоминать», — рассказал он.

Мастер подчеркнул, что главное — уловить и понять форму корабля, после этого работа идет проще и веселее.

«Когда челн начинаешь долбить, бревна ворочать — тяжело. А когда подходит момент и ты уже чистовую работу выполняешь, там уже и в сон не тянет, хочется делать, делать и делать», — добавил Пивоваров.

Поскольку чертежи «Орла» не сохранились, мастеру пришлось додумывать все самому. Серьезно помогли специалисты, которые предоставили изображения голландских кораблей XVII века.

В Дединове в 1667 году по указу царя Алексея Михайловича Романова появилась первая государственная судостроительная верфь. Спустя год на воду спустили первый русский военный корабль «Орел».