Подмосковье 02 июня 2023, 18:52 Улыбки и смех. Более трех тысяч человек участвовали в акции «Ты сможешь!» на стадионе «Зоркий» Свыше трех тысяч человек посетили мероприятие «Ты сможешь!» на стадионе «Зоркий» Телеканал «360»

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Ежегодное праздничное мероприятие «Ты сможешь!», приуроченное к Международному дню защиты детей, прошло на стадионе «Зоркий» в Красногорске. Акцию посетили свыше трех тысяч человек, для гостей выступила певица MIA BOYKA.

Одним из главных событий является матч: сотня детей сыграла в футбол против 11 профессиональных игроков ФК «Зоркий».

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«Широкие улыбки и искренний смех — те эмоции, которые мы хотели вызвать у каждого ребенка, пришедшего сегодня на стадион „Зоркий“ в Красногорске. Надеюсь, матч детей против профессиональных футболистов, аттракционы и конкурсы, а также выступление MIA BOYKA помогли нам это сделать», — рассказал депутат Госдумы, член фракции «Единая Россия» Сергей Колунов.

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Колунов не остался в стороне и вышел на поле вместе с детьми. Результат — победа юных спортсменов со счетом 3:2.

«Наша победа!» — с гордостью подчеркнул депутат.

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Во время праздника Фонд адресной помощи собрал средства на лечение юной жительницы Подмосковья Анастасии. Председатель попечительского совета фонде «СК Развитие» Сергей Колунов отметил, что деньги помогут девочке пройти восстановительное лечение.

«Настя очень креативный человек — участвует в творческих и музыкальных конкурсах, занимается вокалом — делает все это, несмотря на аномалию в развитии ЦНС и ряд серьезных заболеваний», — подчеркнул он.