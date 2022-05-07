Улыбка прошедшей войну. Граффити в честь ветерана Валентины Копосовой появилось в Бронницах

В Бронницах прошло торжественное открытие почетной доски и граффити в честь ветерана Великой Отечественной войны Валентины Васильевны Копосовой.

Портрет почетного гражданина Бронниц появился на стене дома 133 по Советской улице. Открытие граффити-портрета приурочено к сотому юбилею Валентины Васильевны.

Коренную жительницу Бронниц призвали на фронт телеграфисткой. Валентина Васильевна прошла через всю Европу в составе 3-ей ударной Армии и дошла до Берлина. После окончания войны она продолжила трудиться на оборонном предприятии более 37 лет.

В числе военных наград Валентины Васильевны Копосовой орден Отечественной войны II степени, медали «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За победу над Германией». И еще не менее значимые и памятные Благодарности от Верховного Главнокомандующего. В послевоенный период Валентине Васильевне были вручены еще один орден Отечественной войны II степени, медаль Жукова и еще целый ряд юбилейных и трудовых наград.

Источник фото: телеканал «360»

Валентина Васильевна участвовала в подготовке всех трех книг памяти «Солдаты Победы города Бронницы». Как участницу Великой Отечественной войны, ее ежегодно приглашают на торжества в честь 9 мая в Москву. Она по сей день, несмотря на возраст, занимается патриотическим воспитанием молодежи, ходит на общегородские мероприятия.

Портрет Валентины Васильевны создал художник-граффист Максим Косаткин.

Памятное изображение ветерана — это дань уважения к герою Великой Отечественной войны, это гордость жителей и напоминание молодому поколению о страшных годах войны.