Решение коммунальных вопросов в Подмосковье ускорили благодаря мобильному приложению | 360°

Подмосковье 28 сентября 2022, 17:33 Поделиться Telegram

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Viber Решение коммунальных вопросов в Подмосковье ускорили благодаря мобильному приложению

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Мобильное приложение по контролю за содержанием территорий внедрили с начала года в Подмосковье. Благодаря обновлениям программы, возникающие коммунальные проблемы стали решать еще быстрее.

Приложение Главного управления содержаний территорий Подмосковья все время дополняется новыми функциями, расширяя возможности контроля и сокращая путь до ответственных лиц.

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«Чтобы всем было удобно, комфортно и задачи обрабатывались, мы пытаемся все время совершенствовать приложение. Сейчас добавили функции, которые позволят определить приоритетность задач при формировании плана работы и начать с того места, где больше всего накопилось вопросов», — рассказала руководитель ведомства в ранге министра Светлана Аипова.

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В ГУСТ также отмечают, что мобильная система является основным инструментом работы инспекторов для выявления нарушений в сфере содержания дворовых и общественных территорий.

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