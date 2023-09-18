Подмосковье 18 сентября 2023, 12:50 Ультрамарафонец Антон Нестеренко провел мастер-класс в Солнечногорске пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

Читать 360tv в

Мастер спорта по ориентированию и победитель многих ультрамарафонов Антон Нестеренко провел открытую тренировку в Солнечногорске. Мастер-класс собрал на стадионе «Металлург» более 20 любителей бега.

Антон Нестеренко становился победителем забегов Kildin ultra grand escape 2023, Golden ring ultra trail 100, Zuratkul fest, ночного ультрамарафона Crazy owl 50 Zavidovo, фестиваля «Золото Сенежа» и других. Во время мастер-класса в Солнечногорске он поделился с участниками секретами бега на дальние дистанции.

пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

«Мы провели 20 минут разминочного бега, затем упражнения на гибкость, а после основную часть тренировки, на которой выполняли упражнения на мышцы кора. Также рассказал ребятам об экипировке, своих тренировках и о подготовке к соревнованиям», — рассказал ультрамарафонец Антон Нестеренко.

пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

Спортсмен продолжит проводить открытые тренировки на стадионе до тех пор, пока позволяет погода. Сейчас Антон готовится к забегу White bride ultra. Он пройдет в Геленджике 30 сентября и 1 октября. Ему предстоит преодолеть дистанцию 120 километров с набором высоты 5,5 километров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе до конца года построят 13 крупных спортивных объектов. В их числе катки, оздоровительные центры, манежи, стадионы и бассейны.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».