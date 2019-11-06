Улицы Протвина заасфальтировали. Но это не конец

В городском округе Протвино практически завершили обновление асфальтового покрытия, запланированное на этот год. Однако работу подрядной организации администрация муниципалитета пока не принимает из-за многочисленных замечаний. Об этом сообщила пресс-служба администрации наукограда.

В этом году в Протвине по муниципальной программе на средства из местного бюджета ремонтировали тротуары и пешеходные дорожки.

Всего заасфальтировано 2102 погонных метра тротуаров по шести адресам: по улицам Школьная и Мира, на Почтовом проезде рядом с детским садом № 2 «Искорка», по улице Ленина 34Б (напротив ТЦ XL), а также на участке дороги по пути к остановке «Заводская».

Общая площадь отремонтированных в этом году тротуаров составила свыше 4,7 тысячи квадратных метров. Стоимость работ составила порядка 6 миллионов рублей.

Источник фото: администрация городского округа Протвино

Однако администрацию городского округа качество выполненных работ не устроило.

«Тротуары сделаны, ходить можно. Но качество плохое, очень много замечаний. Работы мы не принимаем пока. Подрядчик работает медленно. Вероятно, что оплата будет урезана», — рассказал временно исполняющий полномочия главы Протвина Кирилл Бабыкин.

Источник фото: администрация городского округа Протвино

Как пояснили в отделе благоустройства администрации наукограда, среди выявленных замечаний: отсутствие на некоторых тротуарах съездов в рамках программы «Доступная среда», в некоторых местах был укатан холодный асфальт (что не соответствует требованиям), на обочинах подрядчик не убрал за собой строительный мусор и поваленные деревья.

Кроме того, работники не успели выполнить работы в положенный срок — до 23 сентября.

Источник фото: администрация городского округа Протвино

По словам врип главы городского округа Кирилла Бабыкина, подрядчику сделаны замечания, а по результатам экспертизы качества асфальта будет принято решение об оплате.

Но жители рады новым тротуарам. Протвинка Виктория Логинова сообщила, что особенно ее порадовал ремонт тротуара у торгового центра XL: «Эта пешеходная дорога давно нуждалась в ремонте. Теперь мне с ребенком стало очень удобно ходить в детский сад».

Местный житель Дмитрий Пешнов положительно оценил новый тротуар, ведущий к остановке «Заводская»: «Здесь всегда ходит много людей. Раньше тут были старые разбитые плиты и глубокие лужи».

Источник фото: администрация городского округа Протвино

На дорогах Московской области в 2019 году на 55% был увеличен объем строительства тротуаров вдоль муниципальных и региональных дорог. Работы проводились в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Всего отремонтировали и построили 348 км тротуаров — это 600 объектов, из них на региональной сети — 234 км, на муниципальной — 114 км. 25% от общего объема запланированных к строительству тротуаров были выбраны жителями на портале «Добродел».