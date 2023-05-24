Подмосковье 24 мая 2023, 18:39 Улицу в новом микрорайоне Люберец назовут именем Владлена Татарского по инициативе жителей Пресс-служба городского округа Люберцы

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Улицу в новом микрорайоне в Люберцах назовут именем Владлена Татарского. С данной инициативой выступили жители округа. Об этом сообщили в министерстве территориальной политики Московской области.

Совет депутатов городского округа поддержал инициативу жителей. Обращение подготовили активисты, ветераны Великой Отечественной войны и боевых действий, а также участники СВО.

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«Улице нашего округа будет присвоено имя военного корреспондента Максима Фомина, известного под творческим псевдонимом Владлен Татарский», — сообщил глава городского округа Люберцы Владимир Волков.

Он добавил, что корреспондент жил в Люберцах и представлял округ на различных мероприятиях областного и федерального уровней.

Инициативу жителей подробно рассмотрели накануне на заседании партийной фракции, на которой присутствовали депутаты Мособлдумы Лидия Антонова, Дмитрий Дениско, Игорь Коханый. Они единогласно поддержали предложение жителей, и теперь в поселке Мирный появится улица Владлена Татарского.

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