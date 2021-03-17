Улицу Советскую благоустроили в Кашире. На этом работы не закончатся

Работы по благоустройству сквера имени Моргунова и ремонт водонапорной башни провели на улице Советской городского округа Кашира. Проект по благоустройству признали лучшей практикой на Всероссийском конкурсе по созданию комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Конкурс проводили в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Об этом рассказал глава городского округа Дмитрий Волков на встрече с губернатором Московской области Андреем Воробьевым.

Руководитель округа отметил, что в этом году благоустройство продолжится. В планах отремонтировать 30 дорог и обустроить 15 километров линий электроосвещения по программе «Светлый город».

Отдельно Волков рассказал о работе центрального стадиона «Спортклуб Кашира» имени Елисеева. Его реконструировали за счет средств губернаторской программы. По словам главы округа, сейчас там собирается очень много спортсменов, но с соблюдением всех необходимых требований безопасности.

«У нас есть уже свои достижения: два 16-летних брата-легкоатлета Иван и Илья Афонины показывают лучшие результаты в России по своему возрасту», — отметил Дмитрий Волков.

Кроме того, в этом году начнется работа по капитальному ремонту водовода, который обеспечивает водой 20 тысяч жителей поселка Ожерелье, а также начнется реконструкция очистных сооружений в Богатищеве и Кокине. Все эти проекты вошли в госпрограмму.

Глава округа отметил, что в этом году утвердят проект, а сами работы планируется завершить в течение двух лет. При этом он отметил, что весь процесс постараются завершить как можно скорее.