Спокойный отдых для взрослых и активность для молодежи. Улицу Ленина в Протвине ждут перемены

Пешеходная зона на улице Ленина в городском округе Протвино преобразится. Там появятся велодорожки, активные зоны для подростков и места отдыха для людей старшего возраста и мам с малышами. Об этом сообщила пресс-служба администрации наукограда.

Тема сохранения уникальности и самобытности Протвина активно обсуждается: в начале ноября в наукограде состоялась конференция «Архитектура и городская среда наукоградов — 2019», а теперь жители сами приняли участие в поиске наиболее полезных и необходимых решений благоустройства пешеходных зон города — в городском округе прошли обсуждения выбора функционального наполнения общественных территорий.

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В программу благоустройства вошли две пешеходные зоны: улица Ленина и Лесной бульвар. По результатам проведенных конкурсов на разработку концепции и проектирования, победителем стала московская компания ООО «Аи-Архитектс». Представители компании приехали, чтобы встретиться с жителями наукограда и понять, как сами протвинцы видят архитектурный облик этих зон. В этот раз обсудили только благоустройство улицы Ленина.

По словам архитектора компании-разработчика проекта, первоочередная задача — выявление идентичности города. И хотя сам проект не затрагивает большую архитектуру, благоустройство пешеходных зон в не меньшей степени может выразить уникальность города и подчеркнуть его индивидуальность.

«Мы приехали заранее и все это время гуляли по улице Ленина. Бросается в глаза, что город построен в одно время — он цельный. И планировка, и архитектура — это все, безусловно, надо сохранять. Его яркая индивидуальность в том, что это современный город, наукоград. Сосны, кирпичные жилые дома — это сильно отличает Протвино от других городов, и это нужно учитывать», — сделала акцент архитектор ООО «Аи-Архитектс» Евгения Шеридега.

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Архитекторы предложили собравшимся жителям разделиться на три группы и сделать свои проекты благоустройства улицы: отметить функциональность каждой территории, определить, какие зоны требуют активного вмешательства, а где нужно оставить все как есть. После окончания планирования каждая группа провела презентацию.

Проект предусматривает благоустройство улицы Ленина — от дома № 16 до дома № 37 с прилегающим сквером и пешеходным участком до Заводского проезда. «Эти работы станут для нас техническим заданием для дальнейшего проектирования. Все зоны и элементы, которые вы озвучите, войдут в проект», — пообещала Евгения Шеридега.

Источник фото: администрация городского округа Протвино

Жители с азартом включились в работу, и в целом видение конечного результата в командах было схожее. К примеру, все отмечали необходимость восстановления велодорожек, нехватку беседок или крытых веранд для спокойного отдыха, а также современных общественных туалетов и активных зон для подростков. В лесу у ТЦ «Слава» одна группа предположила обустроить тихую зону, где удобно было бы прогуливаться мамам с колясками, а также расположиться пожилым людям и поиграть, к примеру, в шахматы.

Другая группа предложила в будущем парке поэкспериментировать с покрытием для пешеходных тропинок: сделать их из разных современных материалов и посмотреть, что в итоге «приживется».

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Местная жительница и депутат горсовета Виталия Павлова выступила против радикального обновления пешеходного покрытия: «Зачем менять те плиты, которые у нас есть? Они прослужили уже по 40-50 лет. Нужно только все поднять, выровнять… Но даже если нельзя воспользоваться старыми плитами, у нас в городе сохранился завод железобетонных изделий, можно было бы сделать заказ у них. Представляете, у них до сих пор сохранились формы для плит, которые лежат в городе! То есть мы можем восстановить практически идентичный вид», — заметила Виталия Павлова.

Тема покрытия тротуаров оказалась актуальной, на ней сделали акцент все участники обсуждений. Оказалось, что есть немало сторонников сохранения плит, которыми вымощены практически все тропинки в городе. Люди также выступили и за сохранение местного «бродвея».

Протвинец Сергей Рыжиков поднял вопрос грязи на пешеходных дорожках: «У нас тротуары часто делают ниже уровня газонов, поэтому вся грязь с них стекает на тротуары. Это проблема, и хотелось бы, чтобы ее тоже учли при проектировании».

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Местная жительница Вера Комиссарова вспомнила про арт-объекты: «Хочется куда-то внести арт-объекты, которые связаны с городом, которые поддерживали бы его концепцию наукограда».

Другие жители посчитали, что современные материалы смотреться будут не хуже, главное — не закатывать все пространство в асфальт. Основная идея, которая объединила все группы, — желание оставить исторически сложившуюся концепцию главной улицы. Не разрушая старое, привнести новое и современное: художественное освещение, технологии, удобную для всех слоев населения инфраструктуру.

Источник фото: администрация городского округа Протвино

На следующие обсуждения будет вынесен вопрос благоустройства Лесного бульвара. Администрация наукограда уже объявила, что проект обновления Лесного бульвара будет участвовать во всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.