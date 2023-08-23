Подмосковье 23 августа 2023, 18:17 Улицу Чистяковой в Одинцове реконструируют к концу сентября пресс-служба администрации Одинцовского городского округа

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Реконструкция улицы Чистяковой продолжается в Одинцове — для автомобилистов уже доступны все четыре полосы. Сейчас устанавливают дорожные знаки, ограждения, благоустраивают территорию вдоль проезжей части и монтируют шумозащитные экраны. Все работы планируют завершить к концу сентября.

Еще один важный объект, который реализуют в округе, — эстакада на 26-м километре Можайского шоссе. Здесь заменили почти 10 тысяч квадратных метров асфальтобетонного покрытия, установили наружное освещение и ограждения. Сейчас движение осуществляется по всем полосам — без ограничений. Реконструкцию должны завершить до конца августа.

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Развитие транспортного узла стало одним из ключевых достижений Подмосковья. Так, в регионе построили более 20 путепроводов в связи с открытием МЦД-3 и МЦД-4. Эту тему губернатор Московской области Андрей Воробьев обсудил на встрече с Владимиром Путиным.

Также глава региона на встрече с президентом уделил особое внимание улучшению экологической обстановки в Подмосковье.

«Мало того, что мы закрыли полигоны, мы их рекультивировали благодаря федеральной программе, и теперь это совершенно другая реальность. Спасибо всем правительственным структурам, которые сопровождали эти процессы, они весьма затратные, но сегодня мы видим, что этой проблемы нет», — рассказал Андрей Воробьев.

Например, в Одинцове в 2022 году завершили рекультивацию полигона «Часцы». Там сформировали новое тело полигона и откосов, установили газоочистительное оборудование и сооружения для откачки фильтрата. Сейчас проводится биологический этап восстановления земель.

Другой важной темой стало досрочное завершение программы по переселению жителей из аварийных домов. Обеспечить нормальными жилищными условиями в Одинцовском округе в этом году планируют 156 семей. Переселят в общей сложности 423 человека.

Ключи от новых квартир уже получили 28 переселенцев из многоквартирного дома № 5 на улице Институт в Больших Вяземах. Квартиры для жителей приобрели в жилом комплексе «Высокие жаворонки».

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