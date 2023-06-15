Подмосковье 15 июня 2023, 12:05 Улицу Чистяковой в Одинцове отремонтируют к 10 июля

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Ремонт дороги ведется на улице Чистяковой в Одинцове. Работы завершат к 10 июля.

Совсем скоро от Северного обхода до Можайского шоссе можно будет добраться значительно быстрее. Четырехполосная дорога с освещением и шумозащитными экранами пройдет через всю Трехгорку.

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Уже закончены работы по устройству подпорных стенок, железобетонных водопропускных труб и дождевой канализации. Также рабочие переложили сети газоснабжения, электроснабжения и связи.

Еще одним бонусом реконструкции станет дополнительный выезд на улицу Чистяковой от дома № 8, который примыкает к круговой развязке. Дополнение в проект внесли по просьбе жителей.

Завершающим же штрихом станет благоустройство прилегающей к дороге территории, а также ее озеленение. Местные жители в день открытия — 10 июля высадят здесь молодые деревья и кустарники.

Ранее стало известно, что движение транспорта на втором участке трассы М-12 Москва — Казань откроют в Подмосковье в сентябре этого года. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе обращения к жителям.

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