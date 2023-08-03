Подмосковье 03 августа 2023, 00:03 Улицу Чайковского в Клину благоустроят к концу сентября Министерство благоустройства Московской области

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Работы по обновлению улицы Чайковского в Клину завершат к концу сентября, сообщила пресс-служба Министерства благоустройства Московской области. Мероприятия проводят по национальному проекту «Жилье и городская среда».

«После завершения работ, в конце сентября, этот участок образует единую прогулочную зону вместе с территорией отдыха вдоль Демьяновского проезда и стадиона „Строитель“, которая была благоустроена ранее благодаря победе во всероссийском конкурсе малых городов и исторических поселений», — рассказал глава ведомства Михаил Хайкин.

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Протяженность участка составляет 1,5 километра. На улице оборудуют удобное асфальтированное покрытие для пешеходов с велодорожкой, системой уличного освещения и архитектурными формами. Кроме того, в пойме реки Сестра организуют зону отдыха с деревянным настилом и беседкой на правом берегу, в левой части установят пирс.

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