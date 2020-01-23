«Чтобы потомки помнили». Улицу Балашихи назвали в честь ветерана ВОВ

Улицу на территории жилого комплекса «Пехра» в Балашихе назвали именем почетного гражданина города, участника Великой Отечественной войны и полного кавалера ордена Славы Николая Яганова. Об этом сообщил председатель городского Совета депутатов Геннадий Попов.

«Мы присваиваем улицам фамилии наших героев, чтобы потомки их помнили. 7 января Николаю Яганову исполнилось бы 100 лет. На доме установлена памятная табличка, ее открытие мы приурочили к 75-летию Великой Победы», — сказал Геннадий Попов.

Назвать улицу в честь гражданина Балашихи решили в 2019 году на заседании городского Совета депутатов.

«Мы много лет пытались назвать улицу в честь Николая Яганова, у него исключительный жизненный путь. Он не только храбро воевал, но и многое сделал для сохранения памяти о павших воинах», — отметила председатель Московской областной общественной организации «Блокадники Ленинграда» Галина Клюкина.

В 1973 году по инициативе Николая Яганова на площади Славы в Балашихе открыли памятник погибшим в Великой Отечественной войне. «В 70-е годы было очень трудно открыть памятник в городе, на землях которого не велось боевых действий», — добавила Галина Клюкина.

К портрету Николая Яганова, установленному на доме № 11, сегодня возложили цветы. В церемонии приняли участие представители городского Совета депутатов, члены Московской областной общественной организации «Блокадники Ленинграда», участники детско-юношеского военно-патриотического движения «Юнармия», семья и друзья ветерана.

Николай Яганов родился в селе Пехра-Покровское. В военные годы он участвовал в прорыве блокады Ленинграда, в освобождении Нарвы, Выборга, Эстонии и Латвии от немецко-фашистских захватчиков, после чего служил в армейской разведке и выполнял операции по захвату противника в плен.