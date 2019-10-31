«Улица на улицу». В Москве стартовал Всероссийский турнир по дворовому футболу

В Москве стартовал Всероссийский турнир по дворовому футболу. Московскую область на нем представляют ребята из поселка Лунево Солнечногорского городского округа. Сегодня у команды прошли первые игры.

Знакомые многим мальчишкам футбольные турниры «улица на улицу» превратились в полноценное и даже Всероссийское первенство. На него было заявлено 80 команд из 60 регионов. Все участники прошли тщательный отбор, Московскую область представил поселок городского типа Лунево. Команда хотя и небольшая, но уже с амбициями.

«Ребята долго к этому шли, долго ждали. Они довольны и настроены. Амбиции самые высокие», — отметил главный тренер ФК «Лунево» Александр Васильев.

Источник фото: телеканал «360»

Сегодня состоялась одна из первых игр команды. Соперниками оказались футболисты из Пскова и минусовая температура. Одолеть обе преграды разом у луневцев не получилось: команда не забила сама, но и не дала выйти вперед ребятам из Пскова. Итог: «сухая» ничья — 0:0.

Источник фото: телеканал «360»

Турнир продлится несколько дней, а значит, у подмосковной команды еще будет шанс отыграться. А пока у ребят есть возможность пообщаться с бывшим капитаном сборной России и чемпионом английской Премьер-лиги Алексеем Смертиным. Кстати, первую грамоту он получил примерно за такой же турнир.