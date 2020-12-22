Улиточную икру начали производить в Подмосковье

На подмосковной ферме недалеко от Коломны начали производить икру улиток. По количеству витаминов и аминокислот она в четыре раза полезнее черной икры.

Источник фото: телеканал «360»

Для производства икры на подмосковную ферму из Чехии завезли полмиллиона улиток двух видов — Mullera и Maximu. А Родина моллюсков — Кипр. Теперь эти заморские гости будут метать икру в Подмосковье.

«Каждая улиточка даст один кокон. В промышленных масштабах больше одного кокона не собирают. Этот кокон будет у Mullera поменьше, у Maximu побольше», — рассказал Сергей Балаев, владелец улиточной фермы.

Одна улитка дает от двух до четырех граммов икры или примерно от 70 до 100 икринок.

После спаривания улитки начинают откладывать икру через семь дней. Она и станет будущей закуской. Икру, которую откладывают улитки, живущие в нашем регионе, есть нельзя. А продукт от иностранок ценится во всем мире.

Запускать производство улиточной икры в Подмосковье приехал главный специалист по этому продукту в Чехии Роман Хуснутдинов. Он знает про улиток все. Недалеко от Праги у него огромная ферма, на которой покупают племенной материал улитководы со всего мира.

Источник фото: телеканал «360»

Икринки формируются в коконы, когда созревают. Но, если процесс формирования еще не закончен, икру приходится собирать буквально поштучно. После этого ее надо помыть, специально обработать, засолить и только потом есть.

Самое интересное, что моллюски входят в список санкционных продуктов и к ввозу из Европы в Россию запрещены. Но фермеры смогли найти решение этой проблемы.

«Улитка ввезена в научных целях, у нас уже есть договоренность с Тимирязевской академией», — пояснил Сергей Балаев.

Сейчас, после всех исследований, принято решение исключить улитку из запрещенного списка.

«Осталось только код поменять. Мишустиным подписано. Можно будет еще завозить, но мы хотим сами вырастить», — подчеркнул фермер.

Источник фото: телеканал «360»

Икра представляет собой ровные шарики с перламутровым оттенком. Знатоки называют ее белым жемчугом Афродиты. В составе кроме основного продукта соль и немного растительного масла. Подают также как лососевую или осетровую икру на тостах или на отварном яйце со сливочным маслом.

Какова же цена нового деликатеса? На данный момент стоит икра дорого. Баночка 25 граммов стоит 1400 рублей. 45 граммов икры 2,5 тысячи. В новогодние праздники фермеры готовы продать около двух килограммов икры улитки. Больше пока нет. В следующем году производство многократно увеличат. А значит, как уверяют производители, цена упадет в несколько раз.

В далеко идущих планах сделать улиточную икру общедоступным продуктом.