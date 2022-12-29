Подмосковье 29 декабря 2022, 13:33 Уличный турнир по силовому экстриму прошел в Балашихе

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Уличный турнир по силовому экстриму «Искры Балашихи» прошел в микрорайоне Ольгино. За титул самого сильного спортсмена боролись пять мужчин и три женщины — кандидаты и мастера спорта по тяжелой атлетике, пауэрлифтингу, армрестлингу и армлифтингу.

Каждый спортсмен выполнил четыре упражнения. Три из них были на максимальное количество повторений за минуту. Оценивались — техника и скорость.

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Победительницей турнира стала Ева Антонова. Она обошла соперниц в трех упражнениях из четырех.

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«Впечатления необычные, потому что я тяжелой атлетикой занимаюсь, а это силовой экстрим, который мы не практикуем вообще в целом. Поэтому необычно, тяжело. Главное выступить хорошо, качественно, чтобы техника тоже была <…> хорошая», — рассказала победительница турнира по силовому экстриму «Искры Балашихи», мастер спорта Ева Антонова.

Состязание прошло в рамках всероссийского проекта «Сила дворов». Он стартовал в 2022 году как серия турниров по силовому экстриму.

«Моя мечта, чтобы этот проект жил, этот проект развивался, и с этим проектом развивалась молодежь и [взрослые]. <…> Моя задача — дать людям спорт в любом месте, в любое время, в любом возрасте», — рассказал основатель проекта «Сила дворов», восьмикратный чемпион России по тяжелой атлетике и мастер спорта международного класса Михаил Кокляев.

Соревнования уже прошли в Москве, Подмосковье, Смоленской области, Челябинске и Тюмени. Проект охватит более 30-ти городов России.

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