Подмосковье 03 января 2024, 19:06 Уличный театр Happy people представил жителям Солнечногорска спектакль «Зимняя сказка» Мороз не помешал представлению уличного театра Happy people в Солнечногорске Валентина Максимова

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Артисты уличного театра Happy people представили на Советской площади городского округа Солнечногорск интерактивный спектакль «Зимняя сказка». Участники постановки вышли на улицу, несмотря на мороз в -22 градуса.

Постановка рассказывает о спустившейся на Землю звезде Ойко. Героиня встретилась с Зимой, которая ее заморозила. Вернуть гостью в обычное состояние помогали другие персонажи спектакля и зрители, выполнявшие задания. В конце спектакля размороженная Ойко узнала о красотах зимней погоды.

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Сильный мороз сказался на числе зрителей. Но артисты отработали с полной отдачей. Они пояснили, что регулярно выступают на улице и к холодам готовы.

«На мне три комплекта термобелья. Еще я надела два свитера. Также спасают самонагревающиеся стельки. Морозов мы не боимся», — заявила актриса Мария Кулага.

Одним из зрителей «Зимней сказки» оказался житель Солнечногорска Андрей Стрелков, который привел на показ семилетнюю дочь. Постановку они досмотрели до самого финала.

«Сначала покатались на катке, потом пришли сюда. Мы тепло оделись и потому не замерзли. Спасибо артистам за их труд», — поблагодарил Андрей.

Артисты Happy people дадут еще несколько представлений в сельских поселениях округа. Новогодняя программа на Советской площади продолжится.

С 3 января начнет работать резиденция Деда Мороза и Снегурочки. В этот же день состоится выступление уличного театра «Черный квадрат». Кроме того, на Советской площади продолжает работу бесплатный каток на 1300 «квадратов».

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