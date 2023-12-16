16 декабря 2023, 19:14
Уличный карнавал с Дедом Морозом из Великого Устюга начался в Клину
В Клину начался ежегодный зимний новогодний уличный карнавал с участием Деда Мороза из Великого Устюга. За полчаса до начала все участники собрались в сквере имени Афанасьева.
На сцене творческие коллективы исполнили новогодние песни. В карнавале поучаствовало восемь команд из разных организаций городского округа. Шествие прошло до парка культуры и отдыха «Сестрорецкий».
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На сцене амфитеатра участников торжественно наградили памятные дипломы и подарки от спонсоров.
«Каждый год стараемся посещать такое значимое для нашего города событие. Родители счастливы, дети увидели Деда Мороза», — рассказала местная жительница Оксана Козорез.
Команды показали новогодние костюмы, которую они сшили своими руками.
Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал позаботиться о туристах, которые приедут в Московскую область на новогодние праздники.
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Клин
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