Уличных преступлений в Подмосковье стало меньше благодаря видеокамерам

Количество уличных преступлений снизилось на 20,8% в Подмосковье благодаря установленным видеокамерам. За полгода выявили 38,4 тысячи нарушений, а 1,3 тысячи раскрыли при помощи камер.

В результате число раскрытых преступлений оказалось вдвое больше, чем год назад. Видеокамеры помогают специалистам поймать злоумышленников.

Как отметил руководитель Главного управления региональной безопасности Подмосковья Роман Каратаев, сейчас в области работает 67,7 тысячи видеокамер. За полгода их стало на десять тысяч больше, чем прежде.

Наша система видеонаблюдения продолжает оставаться второй по величине в России. Она уступает только Москве Роман Каратаев.

В первом полугодии число преступлений на улицах снизилось на 20,8%, а угонов машин стало на 21,8% меньше.