Уличных кошек будут бесплатно стерилизовать в ветклиниках Подмосковья

«Первый день акции прошел 3 августа. Через единый контактный центр Государственной ветслужбы в отделения хирургического профиля было записано 72 животных, еще около 25 обращений было поставлено в лист ожидания на сентябрь», — сообщил глава Минсельхозпрода Подмосковья Андрей Разин.

Заявители, приносящие кошек на операции, разделили с врачами ответственность за здоровье бездомных кошек и взяли на себя уход и присмотр за животными в первые дни после операции. Некоторые из кошек впоследствии обрели дом.

«В мероприятии участвует 26 лечебно-профилактических отделений Государственной ветеринарной службы Московской области, в которых уже прооперировано порядка 70 животных», — отметил Андрей Разин.

После оценки послеоперационного состояния каждую кошку вакцинировали от бешенства. Взаимодействие ветеринарных специалистов и волонтеров Подмосковья поможет не только уменьшить количество безнадзорных кошек, но и внесет вклад в противоэпизоотическую работу на территории области.

Записаться на операции можно, позвонив в единый контактный центр Государственной ветслужбы по телефону: 8-495-668-01-25.