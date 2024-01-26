Подмосковье 26 января 2024, 16:14 Уличные камеры помогли обнаружить 434 нарушения по снегу и наледи в Подмосковье за неделю ГУСТ МО

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За неделю в Подмосковье зарегистрировали 912 нарушений в содержании территорий, 434 из которых заметили камеры системы «Безопасный регион». Устройства позволяют следить за качеством уборки улиц в любое время дня и ночи.

Камеры в Волоколамске зафиксировали 60 недочетов, в Шаховской — 58, а в Пушкино — 54. Большинство дефектов связаны с несвоевременной уборкой снега и наледи, а также с переполненными контейнерным площадками. Все нарушения передали специалистам для устранения.

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В ГУСТ Подмосковья подчеркнули, что все замечания нужно ликвидировать быстро. Иначе коммунальщиков привлекут к административной ответственности в виде штрафов, сформированных по упрощенной системе.

Глава Подмосковья Андрей Воробьев внес предложения о поправках в федеральные законы по ЖКХ. Они связаны с контролем за теплоснабжением и подготовкой котельных к отопительному сезону.

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