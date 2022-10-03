Уличное освещение в 30 округах Подмосковья улучшат к концу ноября | 360°

Подмосковье 03 октября 2022, 17:33 Поделиться Telegram

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Viber Уличное освещение в 30 округах Подмосковья улучшат к концу ноября

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В рамках проекта «Светлый город» в Подмосковье начались работы по обустройству уличного освещения. С таким сообщением выступили в Министерстве благоустройства региона.

«Наружное освещение — составляющая часть комфортной городской среды. С 2017 года на территории Подмосковья реализуется проект „Светлый город“, в рамках которого ведется строительство новой, ремонт или модернизация существующей системы наружного освещения. В текущем году в рамках данного проекта проведем обустройство уличного освещения на 167 объектах в 30 городских округах. На эти цели направлено 730 миллионов рублей», — рассказал министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

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Новое освещение должно появиться почти на 150 улицах, его установят в шести парках и 12 дворах. В этом году в целом в Подмосковье собираются установить более 5,8 тысячи светильников, порядка 3,5 тысячи опор, протянуть 194 километра провода. Завершить работы планируется до конца ноября.

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Главная задача проекта «Светлый город» — ликвидация мест в регионе, которые слишком мало освещены. В целом в регионе в рамках реализации программы наружное освещение установили больше чем на 3,4 тысячи объектов.

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