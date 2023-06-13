Подмосковье 13 июня 2023, 18:14 Уличное освещение появится на 173 территориях Подмосковья в этом году министерство благоустройства

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Новое уличное освещение появится на 173 объектах в 32 округах Подмосковья в этом году. Работы проведут по региональному проекту «Светлый город». Об этом сообщили в Министерстве благоустройства Московской области.

«Масштабная работа по проекту „Светлый город“ в регионе ведется с 2017 года. Мы ежегодно создаем новую световую среду на наших улицах, скверах, других общественных пространствах для комфортного и безопасного передвижения жителей в темное время суток», — сообщил министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин.

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Новое освещение появится на улицах и в парках. В ведомстве добавили, что адресный перечень мест установки уличного освещения сформировали, исходя из пожеланий жителей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об открытии 180 парков после благоустройства в 2023 году. Он отметил, что для создания новых общественных пространств стараются учитывать мнение жителей.

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