Подмосковье 06 марта 2024, 17:36 Уличное освещение обновили в микрорайоне Восточном в Лобне пресс-служба администрации городского округа Лобня

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Глава округа Лобня Анна Кротова лично взяла под контроль жалобы жителей района Восточный на неработающие фонари. Жалобы на освещение поступили с улицы Вокзальная, Партизанская, 1-й и 2-й Пионерской, Железнодорожной, Горького и Рабочей.

Специалисты уже сегодня выехали на место и решили вопрос освещения. Они выявили причину неисправности и восстановили управляющие щиты, которые вышли из строя.

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«Предыдущий подрядчик больше внимания уделял закрытию аварийных заявок, чем содержанию коммуникаций в рабочем состоянии. Мы отказались от его услуг. Теперь вся инфраструктура освещения будет регулярно обслуживаться, включая планово-предупредительный ремонт и, конечно, аварийные ситуации, на которые обещают реагировать день в день», — рассказала Анна Владимировна в своем Telegram-канале.

Ранее, Анна Кротова выступила инициатором поквартирных обходов домов, в ходе которого взяла под личный контроль проблемы с протечками в квартирах жителей Лобни.

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