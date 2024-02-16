Подмосковье 16 февраля 2024, 11:29 Уличное освещение модернизируют в Лыткарине в 2024 году Телеканал «360»

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Замену уличных светильников на светодиодные начали в Лыткарине. Работы ведутся как во дворах, так и на улицах. Всего заменят чуть менее 1600 светильников.

Светодиодные светильники имеют сразу несколько плюсов: они экономят электроэнергию, не вредят здоровью, долго служат, а также устойчивы к повышенной влажности и низкой температуре.

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Новое освещение подберут для каждой территории индивидуально. Мощность светильников будет отличаться — на центральных улицах установят светодиоды мощность 150 Вт, а во дворах более слабые и комфортные для жителей — 50 Вт.

«Работы по контракту должны завершить до конца марта. Это улучшит энергоэффективность городского округа Лыткарино», — рассказал заместитель главы городского округа Лыткарино Максим Новиков.

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