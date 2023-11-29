Подмосковье 29 ноября 2023, 11:41 Уличное освещение модернизировали в 44 населенных пунктах городского округа Серебряные Пруды Телеканал «360»

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Систему уличного освещения модернизировали в Серебряных Прудах. Эти работы с начала года провели в 44 населенных пунктах округа. Установлено более новых 200 фонарей, еще 450 заменили на энергоэффективные.

В числе других итогов благоустройства за год — строительство пешеходных дорожек, ремонт дворов и общественных пространств. Так, по просьбам жителей обустроили 17 народных троп. Это почти 2,5 тысячи квадратных метров асфальта.

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Кроме того, в порядок привели восемь дворов. Там выполнили большой перечень работ.

«В нормативное состояние приводится асфальтовое покрытие, элементы сопряжения поверхности с бортовым камнем, обустраиваем новое парковочное пространство, устанавливаем или меняем лавочки, урны, информационные стенды», — рассказала заместитель начальник территориального отдела администрации городского округа Серебряные Пруды Светлана Севостьянова.

Что касается общественных пространств, то в этом году работы проводились в сквере микрорайона Центральный и рядом со зданием администрации в поселке Узуново. По обоим адресам старую плитку заменили на асфальт, установили новые лавочки и урны, посадили газон.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил городским округам активнее работать с имуществом.

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