Подмосковье 04 июля 2023, 10:13 Укушенную змеей девочку из Талдома выписали домой Unsplash

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Девочка 12 лет поступила в Талдомскую больницу с бригадой скорой помощи после укуса ядовитой змеи. Ребенка почти неделю лечили в педиатрическом отделении.

«В месте укуса была выраженная гиперемия (переполнение сосудов кровью — прим. ред.) и болезненность, состояние сопровождалось слабостью. Девочке сразу же были введены сыворотка против яда гадюки и противоаллергический препарат, после чего отек и краснота ушли, самочувствие улучшилось», — рассказала заведующая педиатрическим отделением Светлана Безкупская.

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Под наблюдением врачей ребенок находился в педиатрическом отделении почти неделю. Сейчас девочка чувствует себя хорошо и уже выписана домой.

Спустя пару дней после случая в Талдоме гадюка вновь укусила ребенка в Подмосковье. На этот раз пострадал четырехлетний мальчик, который находился в одном из СНТ в Домодедовском округе. Ребенка экстренно госпитализировали.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что ключевой для Подмосковья детский госпиталь в Красногорске достроят раньше срока — уже весной 2024 года. Там откроют 28 профильных отделений по всем самым востребованным направлениям.