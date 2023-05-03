Подмосковье 03 мая 2023, 15:24 Укушенную гремучей змеей пациентку спасли в больнице Люберец Пресс-служба Люберецкой больницы

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Девушка поступила в Люберецкую областную больницу в тяжелом состоянии с массивным отеком и гематомой левой руки. Выяснилось, что во время осмотра домашнего питомца на нее напала и укусила гремучая змея.

«Это первый такой случай в нашей практике — прежде с укусами экзотических змей в нашу больницу не обращались», — говорит заведующая отделением анестезиологии и реанимации стационара № 2 Люберецкой больницы Наталья Волошина.

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Чтобы спасти пациентку, врачи провели переливание около шести литров крови, в то же время осуществляя контроль и поддержку всех систем и органов. Реаниматологам удалось остановить разрушительные процессы в организме, которые начались из-за змеиного яда.

После лечения все системы и органы девушки пришли в норму, отек спал, гематома на руке проходит. Перед выпиской пациентка поблагодарила врачей за свое спасение.

«Я в восторге от люберецких врачей, они молодцы, все сделали максимально хорошо и грамотно. Большая благодарность за то, что они не допустили никаких осложнений. Сейчас я чувствую себя просто замечательно», — добавила она.

В марте этого года в Лобне началось строительство новой поликлиники на 600 посещений в смену. Во время рабочей поездки объект посетил губернатор Московской области Андрей Воробьев.